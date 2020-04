ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ Posted On April - 2 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ (ਸੀਸੀਵਾਈਬੀ) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

