ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ (20) ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਝੁਨੀਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।

