ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਟਰੰਪ Posted On April - 16 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਛੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫ਼ਟ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਡੇਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਚਈ ਤੇ ਨਾਡੇਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀਐੱਮ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸੰਜੈ ਮਹਿਰੋਤਰਾ, ਪਰਨੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਐਨ ਮੁਖਰਜੀ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਜੈ ਬਾਂਗਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ, ਔਰੈਕਲ ਦੇ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੱਕਰਬਰਗ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

