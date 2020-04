ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ Posted On April - 22 - 2020 ਬੀਐੱਸ ਚਾਨਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅੱਧ- ਵਾਟੇ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਅਜੌਲੀ ਮੌੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਆਰਓਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

