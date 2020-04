ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ Posted On April - 19 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ 9 ਮਈ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਦਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਟੀਐਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-46 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤਸਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ: ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ -16 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

