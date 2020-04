ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਫ਼ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਪਾੜੇ Posted On April - 12 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਘਟੀ ਰੇਂਜ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਪਿਡ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਟਾਵਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਜੇ.ਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਨਾਢ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 276 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹੇ 34,433 ਲੜਕੇ ਤੇ 34,322 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਾਵੇਗਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ 11.30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀਰੀਅਡ 2.00 ਤੋਂ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ।

