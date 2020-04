ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਯਤਨ Posted On April - 23 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਇੰਡੋ-ਤਿਬੱਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲੀਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ 2000 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਕਿੱਟਾਂ (ਪੀਪੀਈ) ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਾਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 160 ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1000 ਮਾਸਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (ਪੀਪੀਈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਪੀਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

