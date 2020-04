ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On April - 22 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੂਪ ਬਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਘਨੌਰ, ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨੌਰ, ਮਾਇਆ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਠੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1’ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

