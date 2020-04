ਅੱਪਰਾ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ Posted On April - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਿਲੌਰ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਕਸਬਾ ਅੱਪਰਾ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਪਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

