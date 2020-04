ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜਿਆ Posted On April - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕੁ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪਿਆ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਬਿਸਤਰੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਝੁਲਸੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਦੀ ਲੰਗਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਂਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾੜ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਕੁ ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।

ਮਾਲਵਾ

