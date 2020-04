ਅਮਰੀਕੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਏ Posted On April - 1 - 2020 ਹਿਊਸਟਨ, 31 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3170 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਰਾਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਜ਼ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਡ ਬੈਗ ਵਾਲਵ ਮਾਸਕ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਚਨ’ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੇਟਰਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’

-ਪੀਟੀਆਈ

