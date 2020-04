ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ Posted On April - 20 - 2020 ਨਿਊਯਾਰਕ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਦਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ’ਚ ਗਰੇਟਰ ਪਿਟਸਬਰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੁਲਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ’ਚ 350 ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।’ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਟਰੋਇਟ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪ-ਨਗਰ ਬੋਸਟਨ ’ਚ ਚੇਲਸੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐਲਾਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਹਰ ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

