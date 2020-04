ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ Posted On April - 16 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀ-1 ਅਤੇ ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਜੇ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਸਣੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਏਐਫਪੀ

