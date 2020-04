ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰਪੂਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਟੌਰਪੀਡੋ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ Posted On April - 15 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਾਰਪੂਨ ਬਲਾਕ 2 ਏਅਰ ਲਾਂਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਟੌਰਪੀਡੋ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ‘ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਡਿਫੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ’ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੀਐੱਮ-84 ਐੱਲ ਹਾਰਪੂਨ ਬਲਾਕ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ 16 ‘ਐੱਮਕੇ 54 ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਟੌਰਪੀਡੋ’ ਤੇ ਤਿੰਨ ‘ਐੱਮਕੇ 54 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੌਰਪੀਡੋ’ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਹਾਰਪੂਨ ਬਲਾਕ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਪੂਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬੋਇੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਟੌਰਪੀਡੋਜ਼ ਰੇਅਥੀਓਨ ਵੱਲੋੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ

