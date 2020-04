ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ Posted On April - 23 - 2020 ਨਿਊ ਯਾਰਕ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌ਼ਫ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ।

