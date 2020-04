ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ Posted On April - 2 - 2020 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲਈਆਂ 9/11 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 4,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ 563 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਕੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2352 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੋਹਨਜ਼ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 1,90,000 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3310 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 8,60,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਹਨਜ਼ ਹੌਪਕਿਨਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

82,294 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਪੇਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਬੋਰਾ ਬਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਆਲਮੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਰਿਸ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 43,082 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐੱਫਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 186 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,65,970 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 1,72,500 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਐੱਫਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ 1,10,069 ਕੇਸ ਤੇ 3,938 ਮੌਤਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ 58,831 ਕੇਸ ਤੇ 3,147 ਮੌਤਾਂ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ’ਚ 19,160 ਕੇਸ ਤੇ 513 ਮੌਤਾਂ, ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ 5,778 ਕੇਸ ਤੇ 200 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ’ਚ 5,224 ਕੇਸ ਤੇ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

-ਏਐੱਫਪੀ ਯੂਰੋਪ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੈਰਿਸ/ਮਾਸਕੋ: ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਰੋਪ ’ਚ 4,58,601 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁੱਲ 30,063 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,428 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ’ਚ 8,189 ਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ 3,523 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ‘ਦਿ ਐਂਤੋਨੋਵ-124’ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,88,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਏਐੱਫਪੀ

