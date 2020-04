ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 890 ਮੌਤਾਂ Posted On April - 9 - 2020 ਪੈਰਿਸ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 83,664 ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 192 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,55,519 ਹੈ। ਕਰੀਬ 3,09,823 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,584 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 41,107 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 890 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 757 ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,127 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,35,586 ਹੈ। 24,392 ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14,555 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,46,690 ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12,911 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 3,99,929 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 10,328 ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 6159 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।

-ਏਐਫਪੀ

