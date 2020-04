ਅਮਰੀਕਾ: ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 4591 ਮੌਤਾਂ Posted On April - 18 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਅਪਰੈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 4,591 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2,569 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 6,62,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 33,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸੂਬੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੀ 2,26,000 ਲੋਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ 16,106 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚ 3,518 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75,317 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੋ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 850 ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 95 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 6.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਥੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਮਰੀਕਾ: ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4591 ਮੌਤਾਂ

