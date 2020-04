ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On April - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਖਿਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਾਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਸਐਪ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਐਡਮਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

