ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਸ-ਖੋਰਾਸਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ Posted On April - 12 - 2020 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਕਾਬੁਲ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਰਾਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈਐੱਸਕੇਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਲਮ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਆਈਐੱਸਕੇਪੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁ਼ਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐੱਨਡੀਐੱਸ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਓੜਕਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰੂਕੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੂ ਉਮਰ ਖੋਰਾਸਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਐੱਸਕੇਪੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਕੇਪੀ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 27 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

