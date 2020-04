ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ Posted On April - 12 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਏ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਏ.ਐੱਫ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਾਬੁਲ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 8 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 150 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।’ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਚ.ਏ.ਐੱਫ. ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੱਗਪਗ 2 ਸੌ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।’

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਗ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

