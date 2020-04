ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ Posted On April - 22 - 2020 ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੂਨਕ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਰਵਰ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਨਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਠੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਸਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਿ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਚਰ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੌਸਚਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਮੀਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਚਰ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੀਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਸਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨਪਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮੂਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਗਰਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੂਨਕ, ਕਾਹਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਾਣਾ, ਜੈ ਪਾਲ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜੁਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਗਮ ਭਾਸਕਰ, ਹਰਮੇਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਕਣਕ ਕਾਰਨ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ

ਸੰਦੌੜ (ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਏ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਮੌਮਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਧਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਭਿੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸੰਦੌੜ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.14 ਲੱਖ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

