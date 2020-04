ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ Posted On April - 29 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 54 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਰਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਬੂਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

