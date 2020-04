ਅਕੀਲ ਦੇ 61 ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ Posted On April - 20 - 2020 ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਮਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਅਕੀਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਹੀੜ, ਸਰੀਂਹ, ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਖੇ ਅਕੀਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 363 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 358 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਏਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਸੁਨਾਮ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, (ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ) :ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਚ ਕੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚੌਵਾਸ ਜਖੇਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

