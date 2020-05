ਅਕਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ‘ਸੋਕਾ’ Posted On April - 30 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 30 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ (ਆਈ) ਹਸਪਤਾਲ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

Ticker, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਅਕਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ‘ਸੋਕਾ’

Both comments and pings are currently closed.