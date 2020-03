1467 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਦੌੜ Posted On March - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਜੈ ਮਾਲੂਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਨ 1467 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਰੰਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਚ 18-34, 35-44, 45-54, 55-64 ਅਤੇ 65 ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 21 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਈ।

ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:35 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਚੌਕ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on 1467 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਦੌੜ

Both comments and pings are currently closed.