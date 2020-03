ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ Posted On March - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭੁਲੱਥ, 27 ਮਾਰਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਭੁਲੱਥ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6239425478 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਬਲਾਚੌਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਲਾਚੌਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਚੌਰ ’ਚ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ।

