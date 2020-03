ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On March - 16 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ , 15 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਮੋਲ-ਪਰਤਾਪ ਸਾਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਲੇਖਕ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇਮਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਵੰਜਾ-ਇਕਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਪੱਤਰ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪੱਤਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇਮਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਡਾ. ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ-ਲੇਖਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਜੀਤ ਪਿਆਸਾ, ਬਲਵੰਤ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

