ਹੋਮਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਮਾਰਚ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਮਗਾਰਡ ਗਾਰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟਾਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹੁ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਸਲਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਾਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

