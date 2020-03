ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ Posted On March - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਗਵਾੜਾ, 7 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਿਆਇਕ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਐਗਰੋਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਆਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।

