ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On March - 18 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਤੇ ਡਾ. ਡੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

