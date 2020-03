ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗਟਿਵ

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗਟਿਵ Posted On March - 15 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 14 ਮਾਰਚ

ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 98 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 58 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ 28 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਓਪੀਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮਓ ਡਾ. ਵਿਰੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆਗਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਟਾਲਾ

ਮਲੋਟ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਘਾਤਕ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਏਲਨਾਬਾਦ (ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ): ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੇਮਰਾਜ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਯੋਗਿੰਗ ਜੋਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੇਮਰਾਜ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ।

