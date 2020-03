ਹਰਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੌਂਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On March - 16 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚੌਂਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਊਦੈਵੀਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਦੀਪ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲੋਂ ਨੇ ਤਰੰਨੁਮ ’ਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤਰੌੜਾ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਥਾਰਥ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਸਤਕ ‘ਚੌਂਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ’ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਢਿੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ਼ ਬਾਵਸਤਾ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾ ਵਸੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸੇਧਗਾਰ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

