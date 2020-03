ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 21 - 2020 ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 20 ਮਾਰਚ

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਨ ਤੇ ਰੀਟਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਰਿਵਾੜੀ, ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਕੇ ਚਿਲਾਨਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿੱਲਨ ਤੇ ਰੀਟਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-3 ਅਰਾਵਲੀ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ, ਆਰ.ਕੇ. ਚਿਲਾਨਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਆਰ.ਕੇ. ਜੱਗੀ, ਟੀ.ਐੱਸ. ਬੇਦੀ, ਐਮ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਵੀ ਬੋਹਰਾ, ਅਗ੍ਰੀਹੋਤਰੀ, ਲਾਇਨਸ ਬ੍ਰਿਜ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੌਰਾ, ਅਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਐਸ.ਐਸ. ਸਿੰਘਣੀਆ, ਬੀ.ਐੱਸ., ਨਰਿੰਦਰ ਰਿਆਲ, ਰਵੀ ਮਨਚੰਦਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 'ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ

