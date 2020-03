ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ Posted On March - 24 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੈਤ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 23 ਮਾਰਚ

ਦੋਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋਮੇਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਬਣੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਵਿਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਲਾਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢਿਹਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹਇਆ ਹੈ। ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਧੂੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਪਰੈਲ 1981 ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

