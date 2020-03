ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ Posted On March - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਾਰਚ

ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਡੁਮੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤਾਚਾਰਿਆ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਮੇਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਡੁਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਠਲਾਵਾ ਮੁਖੀਏ ਮਹੰਤ, ਸੰਤ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ, ਸੰਤ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲਾ, ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ

Both comments and pings are currently closed.