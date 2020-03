ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ 3’ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ 3’ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 20 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 19 ਮਾਰਚ

ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ’ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਰਜਤ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਤ ਵਲੋੋਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਵਨਸ ਅਪੌਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ’, ‘ਦਿ ਡਰਟੀ ਪਿਕਚਰ’ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਹੁਣ ਮੈਂ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ 3’ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਤ ਅਰੋੜਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’

ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਪੂਰਵ ਲਾਖੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਵਿਵੇਕ ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ‘ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਵਡਾਲਾ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੌਹਨ ਅਬਰਾਹਮ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੁੰਬਈ ਸਾਗਾ’ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

