ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਇਆ ਟੋਆ ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ Posted On March - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭੁਲੱਥ, 7 ਮਾਰਚ

ਕਸਬੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਸਣ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਰਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭੁਲੱਥ-ਖੱਸਣ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਦਾਲਤ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਟੋਏ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਆ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਇਆ ਟੋਆ ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

Both comments and pings are currently closed.