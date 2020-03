ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On March - 8 - 2020 ਜੇ.ਬੀ.ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 7 ਮਾਰਚ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ’ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਈਓ

ਈਓ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

