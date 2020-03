ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ‘ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ’ Posted On March - 15 - 2020 ਜਗਤਾਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਲਾ ਜਗਤ ਚਿੱਤਰ ‘ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ’ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।

ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੌਲਤ-ਸ਼ੁਹਰਤ ਕਮਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਉੱਪਰ ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਲਹੂ-ਮਿੱਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ‘ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ’ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਰੁੱਚੇ, ਸਤਾਏ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਚਿਤੇਰੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਥੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਘੋਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ‘ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 1948 ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਦੀ ਹੈ।

ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਲਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਾਲ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

‘ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ’ ਵਿਚਲੀ ਅੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ। ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬੇਮੁਹਾਰ ਲਪਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਧਰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਵੱਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਗ ਪਾਸ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਗੱਠੜੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਭੇਤ ਹੈ। ਰਸੇ-ਵਸੇ ਘਰੋਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਟਿਆ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਹਰ ਦੰਗੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਹਿਤ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿਆਹ ਆਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਰਦ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਤ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਮਿਲ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਹਾਰਦਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦਿਆਂ-ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚੀ ਲੀਕਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਖਿੱਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਸੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ।

ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੱਥ ਗੱਠੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਖੀਂ ਆਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਮੈਲੇ ਸਫੈ਼ਦ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨ੍ਹੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫੇ਼ਦੀ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਥਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ-ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੌ਼ਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਖੜ੍ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਲੀਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੰਗਿਆਂ/ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਏ ਲੀੜੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਯੋਗ ਹਨ।

ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ।

ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਲ ਲਿਆ।

ਅਗਲੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਧੁਖ਼ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਰਕਸ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਅ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ-ਇਕਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਏਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਹਨ। ਚਿੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98990-91198

