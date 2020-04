ਸੋਨੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ Posted On March - 31 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਮਾਰਚ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ’ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੋਨੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੀੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਾਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੋਨੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

