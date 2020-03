ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨਿਤ Posted On March - 10 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੋਗਾ, 9 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼. ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟਵਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ (ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਾਇਆਲੋਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ- ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਂੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ (ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਢੁੱਡੀਕੇ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿਂੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਕੁੱਸਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਧੱਲੇਕੇ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

