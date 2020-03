ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ Posted On March - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, 7 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਿੱਤਲ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਟ੍ਰੇਡਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਰਮਨ ਮਿੱਤਲ ਰਿੰਪੀ, ਗਹਿਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਦੀਪਕ ਸਮਾਲਸਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਨੀ ਗਰਗ, ਮਨੀ ਮਿੱਤਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

