ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ Posted On March - 10 - 2020 ਜੰਮੂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ‘ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਟ.ਨ.ਸ.

ਕਾਰੋਬਾਰ Comments Off on ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

Both comments and pings are currently closed.