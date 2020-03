ਸੁਖਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ

ਸੁਖਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ Posted On March - 28 - 2020 ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਜਿਹੇ ਉਕਾਊ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਨੂੰ ਤਨੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਸਾਡੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੁਚੱਜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਕੁਸੈਲੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂਪ ਤੇ ਬੇਨੂਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚੋਂ ਤਲਖੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਲਗਪਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿਚ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ:

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ,

ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਈ ਨਹੀਂ।

ਜਾ ਜਾ ਵੜਨੈਂ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ,

ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਈ ਨਹੀਂ।

ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨੈਂ,

ਕਦੇ ਨਫ਼ਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਈ ਨਹੀਂ।

ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨੈਂ,

ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਈ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ? ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੋਝੀਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਅਚੂਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੂਖਮਤਾ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਅਦਬ, ਸਾਊਪੁਣਾ, ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਉਣੀ-ਬੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ ਸ਼ੁੱਭ ਗੁਣ ਇਕ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਏਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਕਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਦਰਦ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ-ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅੰਮਾ-ਜਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਗਵਾਚੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰੇਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

‘ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਮਜਲਸਾਂ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਬਹਾਰ ਨਾਹੀਂ

ਲੱਖ ਓਟ ਹੈ ਕੋਲ ਵਸੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਆਂ ਗਿਆਂ ਜੇਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬੀਲਦਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਚੱਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਪਤਾਸ਼ਾਹ ! ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਓ ਕਿ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰ ਢੂੰਡਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?’ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ‘ਭਾਈ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰ ਢੂੰਡਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸਤੂਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਹਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ-ਸੂਤਰ ਹੈ, ‘ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ।’ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਫੇਰ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,‘ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ; ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ, ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਜੇ ਭਾਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਿਮਰ ਤੇ ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ; ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨਜਾਚ, ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਾਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੀਸਰੀ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ; ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਇਹ ਹਰਗ਼ਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ? ਦਸਤਾਰ ਆਬਰੂਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ’ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਬਰੂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਨ ? ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਹਜ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੇਵਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

