ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ Posted On March - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਮਾਰਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਸੁਕਰਾਤ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਨਾਟਕ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿੰਪਲ, ਸੰਤੋਖ, ਜੌਹਨਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਿੱਠ ਵਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਦਾਮਿਨੀ, ਸੁਮਿਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁਲਤਵੀ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ -19) ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੰਗਮੰਚ ਉਸਤਵ-2020 ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ

Both comments and pings are currently closed.