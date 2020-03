ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ Posted On March - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਬੌਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਂਊਡ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।

