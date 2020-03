ਸੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ

ਸੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ Posted On March - 30 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇਰਕ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੱਟ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾ, ਗਲੱਬਜ਼, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

