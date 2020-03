ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ’ਚ ਰੈਲੀ Posted On March - 8 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 7 ਮਾਰਚ

‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵੀਰ ਖਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

