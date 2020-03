ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ Posted On March - 21 - 2020 ਮਹਾਂਵੀਰ ਮਿੱਤਲ

ਜੀਂਦ, 20 ਮਾਰਚ

ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਐਕਟ-ਪੀਸੀਪੀਐੱਨਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਹਰਪਥ ਰੀਵਉ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸੰਬਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਚਾਨਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਥ, ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜੈਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

